В сети появилось фото, на котором журналист Дмитрий Гордон, телеведущий Савик Шустер и похудевший экс-премьер Владимир Гройсман обнявшись сидят перед шляпой, в которой лежит денежная купюра. Над их головами в зеркалах отражаются фотографирующие их женщины. Снимок опубликован на странице Гордона в Instagram.

"Наш ответ Богдану, Саакашвили и Ясько", - говорится в подписи к фото.

Напомним, вчера экс-глава Офиса президента Андрей Богдан показал в соцсети фото, на котором он пьет вино со "слугой народа" Елизаветой Ясько и главой исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаилом Саакашвили. А в подписи к фото говорится: "Есть интересный расклад на киевские выборы!!!".

Позже Саакашвили прокомментировал это фото, заявив, что Богдан его друг, но никаких общих политических проектов они не планируют.