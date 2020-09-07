Во вторник, 8 сентября в Украине пройдут дожди, а температура воздуха существенно снизится. Однако после завтрашнего дня опять вернется теплая погода и "бабье лето" продолжится.

Жителям каких областей стоит не забыть зонты рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, утром 8 сентября дождей следует ожидать в северных регионах Украины - Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Днем осадки возможны еще в Полтавской и Харьковской областях.

Завтра температура воздуха упадет до +22 градусов. Остальные территории Украины могут зонтики с собой не брать. А днем ​​антициклон будет бить по дождевому фронту дальше и дальше.

"Днем дожди могут быть только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - рассказала синоптик.

Из-за холодного атмосферного фронта температура воздуха в Украине существенно снизится. Только на юге и востоке страны будет тепло. Там ожидают до +29 градусов.

"В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается +18...+23 градуса. На востоке и в южной части Украины будет теплая погода +25...+29 градусов", - написала Наталья Диденко.

В Киеве вторник будет прохладно, кроме того, столицу накроют дожди. Там температура воздуха существенно снизится, завтра ожидается +20...+22 градуса, "поэтому стоит прихватить что-то с длинным рукавом".

Также народный синоптик добавила, что прохладно будет только 8 сентября, потом температура воздуха пойдет вверх и нас ждет продолжение "бабьего лета". "Если что, это все молодая осень так развлекается", - подытожила Диденко.

Напомним, сегодня в Украине синоптики от Укгидрометцентра обещали жаркую погоду и грозовые дожди на западе.

Также ранее мы писали о том, какая будет погода в сентябре.