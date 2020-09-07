Жители города Костополь на Ровненщине протестуют против того, что с понедельника, 7 сентября, город вошел в красную зону карантинного зонирования. Протестующие возмущены тем, что в городе открыты развлекательные заведения, но школьники вынуждены учиться дистанционно.

По информации Суспильного, в понедельник, 7 сентября к зданию костопольской райадминистрации вышли более сотни протестантов. Они требовали от городских властей отменить дистанционное обучение в школах.

До протестов организаторы костопольского митинга писали в социальных сетях "Наши дети должны идти в школу! Все развлекательные заведения работают, каждый из нас имеет свои обязанности, то есть работает. А детей наших обязаны учить педагогически опытные люди. Предлагаем собраться и протестовать возле нашей районной администрации».

К протестующим вышел с обращением глава Костопольской РГА Александр Коваль. Было решено, что протестующие изберут инициативную группу для переговоров с районными властями.

Голова Костопольской РГА вышел к участникам протеста. Фото: Суспільне

Как писала Страна, согласно свежеопубликованной карте карантинного зонирования Костопольский район находится в "красной" зоне эпидемической опасности. Соответственно, стационарное обучение запрещено в учебных учреждениях, а школьники и учителя обязаны перейти на дистанционную форму занятий.

Напомним, также из-за нового зонирования "Укрзализныця" с понедельника приостановила посадку пассажиров в Тернополе. Среди пассажиров, которые из-за этого не могут покинуть город есть один онкобольной.