В понедельник, 7 сентября, детективы НАБУ и САП вручили подозрения в махинациях на сумму более чем 15 млн гривен экс-директору аэропорта "Борисполь".

Как пишет бывший народный депутат Сергей Лещенко, речь идет о руководителе принадлежащей Игорю Коломойскому авиакомпании "МАУ" Евгении Дыхне.

По данным нардепа, Дыхне инкриминируют эпизод, связанный с его работой руководителем аэропорта "Борисполь".

По данным НАБУ, схема привела к более 16,5 миллионов гривен убытков "Борисполю". Следствие установило, что руководство "Борисполя" с 2014 по 2019 год сдавало помещения в аренду по заниженной стоимости. "Борисполь" прекратил эти договора только после получения в 2019 году рекомендаций НАБУ.

"Важно также понимать, что вручение подозрения не является признанием вины лица в совершении преступления, что может установить только суд. В данном случае - Антикоррупционный", - отметил Лещенко.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что, судя по всему, это подозрение призвано нанести удар конкретно по Игорю Коломойскому, что спровоцирует новую информационную войну с олигархом.

Напомним, ранее президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика".

Также мы писали, что Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Штатах.