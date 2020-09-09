Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью «Стране» озвучил позицию ведомства насчет требований Нацкорпуса запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу - За Жизнь", а также ответных требований ОПЗЖ и "Партию Шария" запретить Нацкорпус.

По словам главы Минюста, для этого нужны законные основания, например, пропаганда свержения государственного строя, а также не своевременное создание региональных центров. Но оснований для запрета этих трех партий оснований нет.

"Мы никого запрещать не будем. Для этого нет законных оснований. Мы подали иски на более 40 партий, так как есть четкие нарушения: они в течении шести месяцев не создали региональные центры. Все остальные — законы соблюдают", - рассказал Малюська.

Министр добавил, что даже если суд обяжет рассмотреть запрет "Партии Шария" и "Оппоплатформы", то позиция министерства неизменна.

"Рассмотрим, оценим, но как я говорил, оснований для запрета нет. Поэтому даже если нас обяжут рассмотреть, мы рассмотрим, но не запретим, пока не появятся основания", - заявил министр юстиции.

Полный текст интервью с министром юстиции Украины Денисом Малюськой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, что Денис Малюська не собирается запрещать ОПЗЖ и партию Шария.