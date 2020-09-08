Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру театра и кино 56-летнему Михаилу Ефремову. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек - Сергей Захаров.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей (немногим менее 300 тысяч грн - Ред.) штрафа в пользу старшего сына Захарова. От строгого режима такие колонии отличаются большим числом прогулок, свиданий и пересылаемых с "воли" бандеролей, а также количеством средств, которые можно тратить на продукты и сигареты.

Судьей была Елена Абрамова. Она же выносила вердикт хулиганам-футболистам Кокорин и Мамаеву, а также полковнику-взяточнику Захарченко.

Во время вынесения приговора актер Михаил Ефремов слушал его стоя.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", - зачитал приговор судья.

Приговор был вынесен исходя из того, что Михаил Ефремов не признал свою вину. Автомобиль, которым он управлял, был исправным. Судья отметила, что Михаил Ефремов ничего не сделал, чтобы избежать ДТП, не совершил маневров. А действия погибшего Сергея Захарова в аварии никоим образом привести не могли. Суд признал Ефремова виновным и вменяемым и не принял доводы защиты актера о том, что Захаров скончался из-за врачебной ошибки.

Показания полуслепого гражданина Александра Кобца, который свидетельствовал в пользу Ефремова (что актера не было за рулем), суд во внимание принимать отказался.

Михаила Ефремова также лишили прав на 3 года.

Изначально сторона обвинения просила для Ефремова 11 лет колонии. Максимальный срок за преступление такого рода в России - 12 лет тюрьмы. Один год прокурор снял за то, что у Ефремова есть несовершеннолетние дети и государственные награды.

Сторона защиты хотела для Ефремова "справедливое наказание", при этом без отправления в колонию. Однако условный срок в таких случаях законодательством РФ не предусмотрен (минимальное наказание по закону - 5 лет). При этом накануне адвокат высказывал предположение, что актеру дадут от 6 д 8 лет колонии.

За день до вынесения приговора с просьбой к Владимиру Путину не сажать Ефремова в колонию обратился актер Иван Охлобыстин. Он призвал президента России пощадить его "личным указом". В Кремле на это не реагировали, а подобные по закону не предусмотрены - президент не может накладывать вето на решения суда. Он может лишь помиловать осужденного после вступления в силу приговора и если человек обратится с прошением лично.

Смертельная авария случилась в последний день всеобщей самоизоляции в российской столице - вечером 8 июня. Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, ехал за рулем внедорожника. Возле головного офиса МИД РФ актер потерял управление и выехал на встречную полосу. Он врезался в курьерское авто, за рулем которого был Сергей Захаров. Он ехал по работе доставлять заказ клиенту. Захаров получил многочисленные травмы. В ночь после ДТП начали отказывать органы пострадавшего. Захаров скончался не приходя в сознание на операционном столе в институте Склифосовского.

С момента совершения ДТП до вынесения приговора прошло ровно три месяца. Их Ефремов провел под домашним арестом. За это время он был госпитализирован на инсульт, который не подтвердился. Адвокатом Михаила Ефремова был Эльман Пашаев с вызывающей линия защиты. Он нередко высказывал грубости в адрес семьи погибшего и их адвокатов.

Попутно защита Ефремова находила полуслепого свидетеля, который утверждал, что актера в момент ДТП за рулем не было. Когда этот ход не сработал, артист стал говорить, что был в состоянии алкогольной комы и ничего не помнит. По его мнению, это должно было помочь избежать наказания. Подробно о том, как Михаил Ефремов пытался избежать и что говорил в последнем слове - в материале "Страны".