Предлагаем гороскоп на четверг, 10 сентября, для каждого знака Зодиака. Астрологи советуют подходить к решению дел с верой в себя. В этот период хирургические операции будут удачными, работа потребует мобилизации внимания, а общение с коллегами пройдет в позитивном ключе.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам необходимо рационально подойти к решению финансовых вопросов - для выплаты кредита или накопления денежных средств не обязательно нужно жертвовать личными нуждами или потребностями семьи. Ищите то, что удовлетворит каждую сторону.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут чувствовать сильное влияние лунного дня. Ваши действия не принесут желаемого результата и не смогут удовлетворить ваши аппетиты. Звезды не советуют вам браться за новые проекты или заводить романы на стороне.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Наполняйте себя позитивом и верой в завтрашний день. Следите за тем, чтобы ваш сон не был нарушен. Звезды советуют выработать рациональный подход ко всему происходящему и обратить внимание на изучение иностранных языков.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня многие Раки могут ощутить внутреннее напряжение, которое может быть явным или скрытым. Главное понимать, что внутренняя тревога обычно связана с выработанной с детства привычкой. Разберитесь в своих чувствах и включите голову, чтобы преодолеть все страхи.

Лев (23.07 - 23.08)

Стараясь доставить удовольствие близким людям, не забывайте о том, что важно для вас. Наладьте свой отдых. Не воспринимайте его как безделье, ведь по сути это дополнительная работа, которая восстановит ваш организм.

Дева (24.08 - 23.09)

Начало дня может показаться не слишком комфортным для Дев. Мелкие преграды лучше преодолевать спокойно, не тратя свои нервы на их разрешение. Оставляйте за бортом своей жизни склоки и мелкие недоразумения на работе. Вечером постарайтесь провести больше времени с близкими.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня время, когда вам под силу жить деятельно и эффективно без лишних сомнений. Для этого необходимо добавить к ежедневным делам то, что вам внутренне созвучно. Это может быть кулинария или рукоделие. Начнете жить внутренне легко и сможете справиться со всеми неприятностями.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Учитесь сбрасывать первые предчувствия стресса. Самым эффективным средством станет физическая нагрузка - небольшая тренировка, вечерняя прогулка, дыхательные практики, бег и секс - все это зарекомендовавшие себя средства.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сосредоточьтесь на своих ближайших планах, делайте их медленно и вдумчиво. Качество вашей работы сегодня будет превалировать над скоростью. Поэтому сосредоточенность и кропотливость сегодня помогут достичь успехов в работе и частной жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня удачное время для заключения важных сделок и переговоров, пересмотра некоторых договоров и возвращения долгов. Благоприятно будут решаться также вопросы со стороны контролирующих органов. Возможно достичь компромисса, оговорить некоторые моменты и сгладить острые углы.

Водолей (21.01 - 20.02)

На выручку Водолеям придет позитивное отношение к жизни, ваша индивидуальность и возможность увидеть жизненные вопросы с более широкой перспективы. Звезды советуют уделить внимание здоровью и соизмерять свои желания с происходящим.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам категорически не рекомендуется сегодня идти у кого-либо на поводу, откладывая на потом свои нужды. Многие ответы могут прийти через сопоставления важных фактов, доверительное общение или курс лекций.

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