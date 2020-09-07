Государственные органы России во вермя голосования по поправкам в конституцию были подвержены DDoS-атакам с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ по вопросам информационной безопасности Андрея Крутских.

По его словам, в 2020 году обычным делом стали атаки с целью воздействия на критическую инфраструктуру и выборные процессы.



"Источники DDoS-атак мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ", - сказал он, выступая на конференции ОБСЕ по кибербезопасности и добавил, что в 2020 году проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком.



В частности, увеличивается объем противоправного контента в сети, в том числе террористической направленности; нормой становятся деструктивные действия государств в информационном пространстве.



"Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере", - заявил Крутских.



Ранее "Страна" писала о том, что по данным СНБО, Россия приготовила масштабную кибератаку на Украину накануне Дня Независимости.

Также мы сообщали, что в СБУ заявили об успешном отражении кибератаки на представительство президента Украины в Крыму.

