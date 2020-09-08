Денис Малюська, министр юстиции Украины, в интервью «Стране» прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По его словам, он слышит такие разговоры уже довольно давно, и даже сам не против уйти с поста министра.

"Много ума, чтобы меня отправить в отставку, не надо. Я и сам не против в скором времени уйти, когда наконец-то кому-то надоем или деньги окончательно закончатся", - заявил глава Минюста.

Денис Малюська пожаловался журналистам на то, что зарплаты министра ему на жизнь не хватает - приходится жить на сбережения, которых становится все меньше.

"Мне не хватает, но за время карантина затраты уменьшились — дети были дома, все закрыто. У меня был запас средств, которые я накопил в Пенсионном фонде на карточке. Я периодически использую ее, так как зарплатной карты не хватает на покрытие нужд в месяц. Вот почему, даже если я политически выживу, то финансово как министр долго не протяну... Не думаю, что я буду ждать, пока сбережения закончатся до нуля. Так как оказаться без работы и с нулем на счету — это вообще плохо", - сообщил "Стране" министр.

Он отметил, что у него около 1 млн грн сбережений.

Также Малюська опровергает слух о возможной отставке Кабмина. И считает, что подобные планы распространяются с целью дестабилизировать ситуацию внутри команды.

"Этот слух ходит по Киеву уже месяца полтора. Мне его пересказывали по два раза в день. Вы как ресурс с прекрасной инсайдерской информацией и опытом анализа политики должны понимать, что если план обсуждается полтора месяца, весь Киев о нем знает и он все еще не реализовался — скорее всего, это нереалистичная история. Все слишком быстро меняется. Их максимальный срок жизни — неделя-две", - утверждает Малюська.



Полный текст интервью с министром юстиции Украины Денисом Малюськой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, что Малюська опроверг слухи о своей отставке пословицей про толстого и худого.