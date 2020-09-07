Белорусские военные привели в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси в понедельник, 7 сентября.

"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что данное мероприятие включает в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Отмечается, что завершится такая "проверка" участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Напомним, вчера во время протестов в Беларуси задержали 633 человека, которые принимали участие в мирных акциях по всей стране.

Сегодня утром стало известно, что в центре Минска была похищена член Координационного совета Мария Колесникова.

Отметим, что ранее Лукашенко перебросил почти половину белорусской армии на границу с Литвой и Польшей.