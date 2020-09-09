Глава Министерства юстиции Денис Малюська предложил устраивать на работу приговоренных к пожизненному заключению в call-center Минюста. Об этом он заявил в интервью "Стране".

"Не обязательно на госслужбу, но как техперсонал — да, мы можем их трудоустроить. У меня даже была идея устраивать пожизненников в call-center. А почему нет? У нас часто линия зависает, потому что некому отвечать. А зарплата маленькая, за эти деньги у меня четыре пожизненника будут работать 24 часа в сутки. Я шучу, конечно — права человека мы соблюдаем. Но экономически их работа была бы выгодна", - прокомментировал эту идея Малюська.

При этом министр признался, что не все действующие сотрудники Минюста относятся к его идее положительно. Есть предубеждения, стереотипы, из-за которых устроить на работу пожизненно заключенных сложно.

"На самом деле, у пожизненников хорошая психологическая выдержка. Они намного более стрессоустойчивые, чем некоторые ребята — это если говорить о работе в call-centre. Плюс, у них есть огромный стимул: им нужно показать, что они не изверги и к ним можно нормально обращаться. Многие считают себя невиновными. Некоторые пожизненно заключённые лично не убивали никого, не насиловали. Были соучастниками группы, рвануло крышу и они вписались в какие-то истории. А вначале 90-х вообще пожизненно сажали на раз-два, это сейчас пожизненно сидят отпетые негодяи. Но среди пожизненников попадается адекватная публика. Да, есть такие, к которым и близко подходить нельзя, а есть те, кто может себя частично содержать, работая", - добавил Денис Малюська.

По его словам, он лично общался с заключенными, приговоренными к пожизненному сроку. Из них 40% изъявили желание работать в call-centre.

Денис Малюська также отметил, что для его ведомства это задача не первого плана, но будет она реализована в конце зимы-начале осени.

Полный текст интервью с Денисом Малюськой можно прочесть по ссылке.

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