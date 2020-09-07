Выборы президента Национальной академи наук (НАН) Украины, которую 60 лет возглавлял выдающийся украинский ученый Борис Патон, состоятся 7-9 октября.

Об этом написал академик НАН Владимир Семиноженко на своей странице в Facebook, в понедельник, 7 сентября.

Как сообщил Семиноженко, выборы главы НАН будут проводится во время Общего собрания. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Президиума НАН Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о траурном событии для всей Украины. 19 августа умер легендарный советский и украинский ученый, многолетний глава НАН Украины Борис Патон. Он скончался на 102 году жизни.

Незадолго до смерти выдающийся ученый назвал фамилию того, кто, по его мнению, достоин занять вместо него пост главы Национальной академии наук Украины. Это Анатолий Загородный. По мнению Патона, он максимально положительно зарекомендовал себя в работе, которой занимается согласно должностным обязанностям в президиуме НАНУ. Вместе с тем у него есть огромный опыт в украинской науке.

Также мы писали, что выборы президента НАНУ первоначально были назначены на 16 апреля, но были перенесены из-за эпидемии коронавируса. На пост подавали свои кандидатуры пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет. Среди них есть и Владимир Семиноженко.