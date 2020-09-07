В Киеве мужчина пришел в магазин за спиртным с гранатой в руке. Инцидент произошел на автозаправке на проспекте Лобановского около часа ночи 7 сентября, сообщает "Киев оперативный".

Уточняется, что продавщица отказала мужчине в продаже алкоголя, поскольку его продажа после 23:00 запрещена. Мужчина вроде бы покинул магазин, но, как оказалось, решил не отступать от своей цели. Появившись на пороге магазина во второй раз, он для убедительности принес с собой гранату.

Однако продавщица успела нажать "тревожную" кнопку и через несколько минут прибывшие на место сотрудники "Полиции охраны" задержали злоумышленника.

Оказалось, что граната у мужчины в руках была не боевая, а страйкбольная. Но, несмотря на это, злоумышленника все равно задержали и доставили в изолятор.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре полиция задержала мужчину, который бросил наступательную гранату в двух местных жителей.

Также мы сообщали, что фермер из Николаевской области принес под Офис президента гранату, чтобы устроит перформанс.