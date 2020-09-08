Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Стране" подтвердил информацию о том, что все тюрьмы в Украине условно делятся на красные и черные, в зависимости от того, кто в них управляет.

Так, красные тюрьмы — это где правит администрация, а черные — где правят “блатные”, а администрация у них фактически в подчинении.

Также Малюська ответил на вопрос, как эту ситуацию можно изменить. Но вначале, по его словам, нужно понять, какая модель тюрьмы эффективнее для перевоспитания заключенных.

"Конечно, черный вариант — плохой. Но насколько закручивание гаек в красной — правильно, я не уверен. Ведь какова наша цель? Чтобы в тюрьме трава была зеленым покрашена? И мышь бежала только по приказу прапорщика? И снег падал четко в установленном порядке, вертикально вниз, иначе никак? Это нам в плюс или минус? Это хорошо для перевоспитания заключенных? Не знаю. И никто не знает. Нет у нас статистики, какой процент рецидива по людям, которые выходят из черной тюрьмы и из красной. Чтобы их можно было сравнить и понять, какая практика лучше. Мне кажется, идеальный вариант — не красная, а такая, бледно-розовая тюрьма", - заявил Денис Малюська.

И уточнил, что имеет в виду сочетание порядка и дисциплины с психологической работой с каждым из заключенных для их ресоциализации. Причем работа с заключенными должна быть индивидуальной, с учетом мотивов, которые побудили их к совершению преступления.

"Мы сейчас наработали срез заключенных — специалисты будут предоставлять нам историю, биографию, описывать риски каждого заключенного. Тогда мы сможем оценивать, насколько то или иное исправительное учреждение эффективно. Появится понятный KPI. Потому что сейчас посчитать его для тюрем нереально... А в красных тюрьмах думают только о том, что должен быть порядок. Для них это показатель классной работы. А на самом деле показатель другой: чтобы люди, которые от них выходят, больше не совершали преступлений. А как именно они этого добьются — полной анархией внутри или чиханием только по команде — уже другой вопрос. Надо анализировать и считать", - сообщил Денис Малюська.

"Чтоб вы понимали, там (в "красных" зонах - Ред.) даже у свиней есть тихий час — они спят в четко определенное время в идеально чистом свинарнике под классическую музыку. Свиньи. Насколько это перевоспитывает заключенных — не знаю. Дисциплину — да, навязывает. Но, может, они после такой муштры выходят и, надышавшись свободой, наоборот начинают мочить всех налево и направо.

Он отметил, что существующие варианты тюрем - красные и черные, - не работают на перевоспитание заключенных. А чтобы это изменить, нужно улучшить условия пребывания в камерах, а также повысить зарплату надзирателям тюрем.

При этом Минюста инициировал сокращения количества сотрудников тюрем и их количества. За счет сокращений, сообщил "Стране" Малюська, ближе к концу октября-началу ноября ведомству удастся поднять зарплаты сотрудниками.

"У нас крайности. Либо анархия, когда сами надзиратели проносят в тюрьму наркотики и прочие запрещенные предметы — начиная от мобильников и заканчивая проститутками. Либо там железная дисциплина и заработок чисто на предприятиях на территории зоны. Ни там, ни там ни у кого голова о рецидивах не болит. Ключевое направление нашей деятельности — подкорректировать эту историю", - отметил Денис Малюська.

Полный текст интервью с министром юстиции можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине началась масштабная распродажа тюрем.