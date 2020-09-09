Одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО - т.н. "Катьку", - планируют переделать под отель. А часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Стране".

"Хочу сделать из “Катьки” гостиницу. “Катька” — это самое старое помещение на территории Лукьяновского СИЗО. Очень красивое, беленькое здание с толстыми стенами. Мы хотим построить на Бориспольской трассе современный СИЗО и часть жителей Лукьяновки переселить туда. А освободившееся здание — “Катьку”, — переделать под гостиницу. В то же время, Институт нацпамяти говорит — никакой гостиницы, надо делать музей. Но там 5 этажей, огромное здание. Кто, кто даст деньги на это? Отель хотя бы сможет окупиться. А музей — что? Там просто камеры, камеры, камеры. Поэтому нет — гостиница", - сообщил "Стране" министр.

Глава Минюста уверен, что будет много желающих поселиться в отеле на территории действующего СИЗО.

"Во-первых, она ("Катька") красивая. Во-вторых, это немножко адреналин и экзотика. В-третьих, это история — там сидело ого-го сколько людей! Элита 19-20 столетия. И еще многие там будут сидеть за пару лет, пока мы отель будем строить — так что и современная элита успеет там побывать. Мы сейчас пытаемся узнать, кто и в каких камерах сидел, таблички повесим с именами известных личностей, чтобы было красивенько. На Западе это вполне себе нормальный типаж гостиницы — бывшая тюрьма. С соответствующим реквизитом. Я не про гостиницу БДСМ-формата, это просто историческая экзотика", - считает Денис Малюська.

Минюст пытается найти под этот проект частного инвестора. По словам главы ведомства, отель в "Катьке" может окупиться за 5-6 лет.

"Хотелось бы его выгодно продать частному бизнесу. Но нас ничто не остановит: если вдруг покупатель не найдется, сами сделаем. Поверьте, есть куча желающих — мне и в Фейсбуке писали, мол, а можно ли ночь-две в СИЗО провести? Это реально можно поставить на туристический поток", - добавил Денис Малюська.

Полный текст интервью с министром юстиции Украины Денисом Малюськой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст начал распродажу украинских тюрем. А Денис Малюська заявил, что в Украине должно остаться две тюрьмы.