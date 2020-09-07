В Украине официально признали киберспорт видом спортивной деятельности.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию видов спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал Борняков.

Он отметил, что в Украине высокая киберспортивная культура и есть сильные игроки, а отечественные команды постоянно побеждают на разных турнирах по всему миру.

"Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба… Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - добавил он.

Напомним, в феврале сообщалось, что Минкульт хочет создать национальную Федерацию киберспорта Украины .

В то же время в МОК заявили, что не будут включать киберспорт в программу Олимпийских игр.