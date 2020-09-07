Автомобильная промышленность Германии пострадала от пандемии коронавируса Covid-19 гораздо серьезнее других отраслей, об этом заявили эксперты Института немецкой экономики (IW). Данные исследования IW публикует Handelsblatt.

С началом пандемии Covid-19 сильно пострадали глобальные цепочки поставок в автопроме. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который все еще не восстановился. Кроме того проблем автомобильным компаниям добавили переизбытки мощностей и технологические преобразования.

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - заключают сотрудники Института немецкой экономики.

Во вторник, 8 сентября, в ведомстве федерального канцлера состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и земельными властями, пишет Deutsche Welle. Представители правящей коалиции, в частности Христианско-социальный союз, призывают предоставить автопрому больше дотаций и поддержать производство электромобилей. Однако канцлер республики Ангела Меркель не настроена увеличивать уже существующую финпомощь.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что Германия не собирается отказываться от "Северного потока-2" из-за Навального.

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