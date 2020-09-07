Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал о том, как появилась идея создания платных камер в СИЗО, а также назвал сумму, которую удалось привлечь в бюджет благодаря новой услуге. Об этом он заявил в интервью "Стране".

Он отметил, что спрос на платные камеры в СИЗО высокий.

"Это прибыльная история — уже насобирали в бюджет 710 тысяч грн. Изначально мы планировали сделать частные СИЗО, даже подготовили проект постановления, всюду анонсировали. Но на каком-то этапе поняли, что это очень долго, и под это надо менять закон. Тогда стали думать, куда еще можно внести изменения по платным услугам. Решили остановиться на платных камерах с улучшенными условиями пребывания", - рассказал Малюська "Стране".

По его словам, одна из целей этого проекта - уменьшить расходы бюджета.

"Это нам удалось: появился дополнительный источник дохода. Тот, кто сидит в платной камере СИЗО, платит не только за себя, а и за других товарищей. Остальные заключенные бесплатно могут сидеть в лучших камерах, которые отремонтируют на деньги с платных камер. Третья цель — это найти деньги на ремонт остальных камер", - добавил Малюська.

Сумму в 710 тысяч гривен удалось собрать за несколько месяцев. 8 мая платные камеры появились в Киеве, почти все остальные города запустили платные камеры в июне-июле.

"И у нас параллельно увеличивается количество изоляторов, где есть платные камеры — сейчас их 21. Киев лидирует. Он начал раньше всех и больше всех насобирал. Большую половину из общей суммы обеспечили СИЗО в Киеве", - уточнил министр юстиции.

Полный текст интервью с министром Денисом Малюськой можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, что в СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями пребывания для заключенных.