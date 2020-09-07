Сергей Надал, мэр Тернополя, у которого ранее обнаружили коронавирус, рассказал "Стране", что из-за приостановки посадки пассажиров на станции в Тернополе, люди не могут вернуться домой.

"Конечно, люди возмущены. Никто не понимает таких решений. Ни в одной цивилизованной Европейской стране подобное не делают. Если правительство заставляет закрыться дома, не ходить на работу, то пусть платит компенсацию. 80% бюджета формируется за счет малого и среднего бизнеса. Больницы, школы - удерживаются за счет городского бюджета. Сейчас подготовка к началу отопительному сезону. Мы несем бешеные убытки, транспорт ездит в ограниченом режиме. Конечно, людей это возмущает. Тем более, у нас есть решение Конституционного суда о том, что постановление противоречит требованиям Конституции. Такие ограничения прав и свобод, можно принимать только на уровне закона Верховной Рады. Поезда не только не останавливаются в Тернополе, но и билеты перестали продавать в Тернополь. Мне сегодня рассказали, что человек с онкологией, который уехал на лечение в Киев, не может вернуться обратно. Автобусов нет, а на поезд отказывают продать билет. Это уже реально просто... блокада Тернополя", - считает мэр.

Также Надал рассказал, как себя чувствует и где проходит лечение от коронавируса.

"Нормально, прохожу лечение как и тысячи тернополян, лечусь дома, консультируюсь с врачами. Я нахожусь на самоизоляции, но есть все технические средства, интернет, средства связи, чтобы продолжать работать", - поделился мэр Тернополя.

Напомним, с 7 сентября в Украине по-новому разделились эпидемические зоны в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно. В связи с этим, "Укрзализныця" с понедельника приостановила движение поездов в Тернополь.

Также ранее Надал рассказывал "Стране", как себя чувствовал, когда узнал, что заболел Covid-19.