Медики вывели российского оппозиционера Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Шарите, из искусственной комы и отмечают улучшение состояния здоровья пациента. Об этом говорится на сайте клиники.

"Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончилась. Пациента постепенно отучают от ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления", - говорится в сообщении..

Также уточняется, что лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального. Также медики считают, что публичное сообщение о состоянии здоровья Навального идет в его пользу.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.