Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовал видео, на котором якобы запечатлен момент похищения Марии Колесниковой, произошедшего сегодня в центре Минска.

Ролик размещен в Телеграме.

На записи видно, что мужчина в рабочей одежде уходит от микроавтобуса с надписью "Связь", в которой насильно затащили Колесникову.

Напомним, о похищении стало известно утром в понедельник, 7 сентября. По словам очевидцев, люди в гражданском посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Затем в МВД Беларуси заявили, что начали специальную проверку по данному факту.

При этом в воскресенье, 6 сентября, был задержан еще один член Координационного совета - Андрей Егоров.

Протестные акции в Беларуси не стихают уже почти месяц, начавшись сразу после президентских выборов 9 августа. ЦИК объявил победителем Лукашенко, заявив, что он набрал более 80% голосов. Однако многочисленные участники протестов считают выборы сфальсифицированными и требуют нового, честного голосования. Для этого в стране был образован Координационный совет, члены которого настаивают на мирной передачи власти.

Отметим, что 5 сентября член Координационного совета Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее насильно вывезли в Польшу.