Президента Украины ожидают в Житомирской области 7 сентября. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 сентября, кроме Сумской области, посетит с рабочим визитом и Житомирскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

"Во вторник, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Житомирскую область", - говорится в сообщении.

О подробностях и программе визита главы государства не информируется.

Зеленский посетит Житомирскую область во вторник. Скриншот: facebook.com/odazt

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский в конце августа отправился в мэр-тур по Украине.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в августе, президент Украины совершал рабочие поездки в Запорожскую и Донецкую, Днепропетровскую, а также Херсонскую область. А в сентябре посетил Полтавскую и Харьковскую область.

 

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