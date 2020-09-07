Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 сентября, кроме Сумской области, посетит с рабочим визитом и Житомирскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

"Во вторник, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Житомирскую область", - говорится в сообщении.

О подробностях и программе визита главы государства не информируется.

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский в конце августа отправился в мэр-тур по Украине.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в августе, президент Украины совершал рабочие поездки в Запорожскую и Донецкую, Днепропетровскую, а также Херсонскую область. А в сентябре посетил Полтавскую и Харьковскую область.