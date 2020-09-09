Все знаки Зодиака ждет самый точный астрологический прогноз на сегодня, 9 сентября 2020 года. Отдельно - гороскоп на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам придется заняться насущными вопросами, решение которых вы хотели отложить на потом. Также придется рассчитаться по долгам, причем, необязательно финансовым. Например, сделать услугу для человека, который вам помогал ранее.

Телец (21.04 - 20.05)

Самое главное в этот день для Тельцов будет умение не только слушать, но и слышать о тех беспокойствах и проблемах, которые до вас будут пытаться донести. Проявите участие и будьте максимально на одной волне с родными.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не исключено, что придется заниматься делами, связанными с оформлением документов. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами, но, что очень важно, прислушивайтесь к своей интуиции - она вас не подведет.

Рак (22.06 - 22.07)

Лечить заболевания проще, когда они находятся на начальной стадии. Не дожидайтесь, пока, допустим, выпадет пломба из зуба или обострится "хроника". Озадачьтесь всем этим прямо сейчас, у будущем это сэкономит много сил и средств.

Лев (23.07 - 23.08)

В вашей жизни могут оказаться люди, которые играют в нечестные игры. Например, вы ловили их на лжи. Выводите их на чистую воду, пусть дают объяснения. В противном случае сведите до минимума общение или вообще оградитесь от них - подлость может быть не за горами.

Дева (24.08 - 23.09)

Уделите внимание своему моральному здоровью. Выговоритесь о наболевшем с самыми близкими друзьями или при необходимости можно проконсультироваться со специалистом. Крепкие нервы вам понадобятся для больших дел.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вас ждет важная встреча или беседа, которая даст толчок для дальнейшего движения вверх по карьерной лестнице. Не бойтесь нового и не сомневайтесь в своих знаниях, вам это по силам.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у вас будет такое настроение, когда захочется поделиться с окружающими своими чувствами, рассказать им секреты. Не ограничивайте себя в этом. Главное, не распространяйтесь направо и налево со случайными собеседниками.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня следует быть осторожными в дальней дороге. Если едете на автомобиле, не нарушайте правила дорожного движения, не превышайте скорость. Если на общественном транспорте - следите за кошельком и документами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогов ждут большие интересные дела и открытия. Делайте их вместе с теми, кто идет с вами по жизни. Не бойтесь опереться на плечо таких людей и без сомнения подставляйте свое. Вместе вы очень сильны.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев на горизонте радость дружеских или романтических встреч. А вот деловые переговоры лучше отложить на несколько дней. Вскоре появятся обстоятельства, которые могут изменить ваше отношение к своей занятости.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы, если захотят, могут сегодня окунуться в небольшое путешествие. Возможно, оно будет спонтанным, но из-за неожиданности еще более обрадует и наполнит силами. При этом будьте осторожны с огненной стихией.