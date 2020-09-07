В Ивано-Франковске утвердили решение с 14 сентября открыть детские сады и школы, несмотря на решение Киева об отнесении города к "красной" коронавирусной зоне.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, видео обнародовано в Facebook.

По словам градоначальника, он надеется, что в четверг, 10 сентября, Государственная комиссии ТЭБ и ЧС изменит решение об отнесении Ивано-Франковска к "красной" зоне. Но даже если этого не произойдет - школы и садики в городе заработают с 14 сентября, так как соответствующее решение принял горсовет, и оно оспорено не было.

"Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение", - заявил Марцинкив.

Напомним, уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина. Среди них - Ивано-Франковск.

Также мы писали, что 1 сентября в Ивано-Франковске предприниматели вышли на пикет против ужесточения карантина.