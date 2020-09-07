В понедельник, 7 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" о подозрении в незаконном распоряжении имуществом. Это повлекло за собой нанесение ущерба на сумму более 16,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, причинившее более 16,5 млн грн убытков предприятию", - говорится в сообщении.

Как удалось выяснить следователям, должностные лица "Борисполя" с 2014 по 2019 годы на основании договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения частным фирмам по заниженной стоимости. Сумма ущерба превышает 16,5 млн гривен.

В том же 2019 году экс-руководитель и его сообщник прекратили передавать в аренду помещения, после того, как получили от НАБУ рекомендации по устранению причин и условий, которые способствовали совершению уголовного правонарушения. Сейчас по данному факту продолжается расследование.

До этого мы рассказывали, что Евросоюз предоставил украинским пограничникам систему температурного скрининга стоимостью в один миллион гривен. Ее уже установили в киевском аэропорту "Борисполь".

Также "Страна" рассказывала, что аэропорт "Борисполь" наращивает поток пассажиров после коронакризиса и прекращения рейсов. Так, в июле 2020 года по сравнению с июнем количество пассажиров возросло в 7 раз. За месяц услугами аэропорта воспользовались 328,7 тыс человек, но это почти на 80% меньше, чем в прошлом году.