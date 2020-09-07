Окружной административный суд столицы просят отменить решение Киевской городской государственной администрации об исполнении гимна Украины в начале каждого учебного дня.

Об этом сообщает пресс-служба суда, в понедельник, 7 сентября.

"Поступил иск к Киевскому городскому совету о признании противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнении Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности", - говорится в сообщении.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнение гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Среди других требований - принять меры по обеспечению иска путем остановки решения Киевского городского совета в указанной части. В настоящее время, судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, в конце июля депутат КГГА Олег Бондарчук сообщил, что Киевсовет проголосовал за проект решения об исполнении гимна в столичных школах по утрам. Его авторами стали депутаты от "Свободы" Олег Бондарчук, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк.

Позже в Киевсовете объяснили, что рекомендуют столичным учебным заведениям ежедневно выполнять гимн, но выполнение их решения не является обязательным.

Также мы писали, что, по данным опроса, более четверти украинцев негативно относятся к идее обязательного исполнения гимна страны в школах.