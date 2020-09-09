Депутаты Верховной Рады предложили штрафовать за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

Об этом говорится в законопроекте №4039, зарегистрированном в парламенте 2 сентября.

"Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает указывать пробег в различных документах таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за "скручивание":

В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3400 грн .

. Если во время каких-либо регистрационных действий с транспортным средством или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8500 грн .

. Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, - штраф 17 тыс. грн .

. Тех, кто предлагает услуги по "скрутке", ждет штраф в 34 тыс. грн. Если владелец автомобиля, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто "скручивал", то этот штраф придется оплатить ему.

Напомним, в Украине за ЗD-номерные знаки на автомобилях будут штрафовать на 170 гривен.

Также Рада поддержала законопроект, который позволит штрафовать владельцев гироскутеров и самокатов за нарушение ПДД.