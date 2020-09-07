В субботу, 5 сентября, сотрудники Нацполиции и СБУ вновь инсценировали смерть мужчины, чтобы предотвратить заказное убийство в Донецкой области. 34-летний житель Славянска решил отомстить бывшей супруге и нанял киллера, чтобы убить ее нынешнего сожителя. Преступник оценил жизнь своего более удачливого соперника в 5 тысяч долларов.

О происшествии сообщает официальный сайт Нацполиции Украины.

Правоохранителям узнали о готовящемся убийстве на бытовой почве в начале августа 2020 года. По их информации, заказчик передал киллеру 14 тысяч гривен задатка и оговорил условия преступления. Согласно договоренности, исполнитель должен был замаскировать убийство под нападение неизвестного и нанести 42-летнему мужчине несколько ударов ножом.

В субботу, 5 сентября, полицейские совместно с сотрудниками СБУ инсценировали нападение и после этого задержали заказчика убийства при передаче доказательств. В ходе обыска он изъяли фотографии «убитого», которые киллер использовал как доказательство выполненного заказа.

На данный момент в отношении мужчины открыто криминальное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, подготовка заказного убийство. Эти статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 31 августа в Киеве сотрудники СБУ задержали бизнесмена, который заказал убийство своего делового партнера. Для этого правоохранителям пришлось инсценировать похищение и смерть заказанного мужчины.

До этого "Страна" писала о том, что в Днепре полиция задержала мужчину, который бросил наступательную гранату в двух местных жителей