В воскресенье, 6 сентября, в Киеве напали на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома). Его ограбили. Полиция расследует происшествие.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает "Обозреватель".

Так, инцидент случился в Шевченковском районе столицы, на улице Стрелецкой. По предварительным данным, неизвестные брызнули Хоме в лицо из газового баллончика, после чего отобрали его личные вещи.

Уголовные производства открыты по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ведется расследование.

Отметим, что это не первое нападение на Михаила Хому. Музыканта избили 28 декабря 2018 года в Киеве, возле здания радиокомпании "Тавр". Злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Личности хулиганов удалось установить - нападавшие оказались иностранцами. Вскоре правоохранители задержали одного из них.

Также мы писали о том, что Dzidzio в 2020 году на День Независимости исполнял гимн Украины в ходе торжественных мероприятий, на которых был президент Владимир Зеленский.