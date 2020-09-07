На пике заболеваемости в Украине будут регистрировать более 10 тысяч заболевших Covid-19 в день.

Об этом рассказал инфекционист и стратег Вадим Аристов, передает издание "Главред".

Как он сообщил, сейчас число больных увеличивается, так как вирус начал охватывать новые группы населения и территории.

По словам эксперта, распространению вируса способствует и то, что карантин в Украине ослабляется, несмотря на возрастание уровня заболеваемости.

"…снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения... Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", – предупредил собеседник.

Напомним, в последние дни в Украине значительно растет количество новых заболевших Covid-19 за сутки. Последний рекорд по заражениям коронавирусом наша страна обновила 5 сентября. Тогда заболели 2 836 человек. Предыдущий день в Украине также отличился антирекордом по коронавирусу - заразились 2 723 человека. А за день до этого был установлен антирекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом. Умерли 54 человека.

По данным на понедельник, 7 сентября, в Украине 2 174 новых случая коронавируса за сутки. С начала пандемии зарегистрировали уже 138 068 случаев Covid-19.

В то же время социология показывает, что больше половины украинцев не боятся эпидемии.