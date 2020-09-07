В понедельник, 7 сентября, на участках ответственности украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе со стороны противника один раз был нарушен режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны Украины.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сказал полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, после 09:10 по направлению от Крутой Балки противник произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки. Отмечается, что боевых потерь среди украинских войск нет.

Напомним, "глава ДНР" Денис Пушилин 5 сентября отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). Он утверждал, что украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября.

После чего он перенес нанесение удара по позициям Объединенных сил на 9 сентября.

Также мы сообщали, что 6 сентября, на Донбассе противник совершили обстрел украинских позиций неподалеку от населенного пункта Красногоровка. В результате этого ранения получил один боец. В тот же день сепаратисты второй раз нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловка на Луганщине. В результате чего погиб украинский военнослужащий.

После чего утром 7 сентября штаб ООС сообщил о том, что в районе Шум противник вчера сделал два "провокационных выстрела" из подствольного гранатомета, без потерь с украинской стороны.