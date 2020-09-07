Украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции - ни ментально, ни религиозно, ни исторически. Такое мнение высказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Украинским новостям".

Также спикер заявил, что сам не поддерживает декриминализацию легких наркотиков, в том числе в медицинских целях, заявил.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - заявил спикер.

Напомним, Дмитрий Разумков заявил о готовности распустить Верховную Раду в случае указа президента Зеленского.

Также мы сообщали, что по мнению спикера Рады Разумкова, перед местными выборами маловероятна отставка Кабинета министров.