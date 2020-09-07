Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 сентября, совершит рабочую поездку в Сумскую область.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сумской областной государственной администрации.

"8 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Сумскую область", - сказано в сообщении.

Подробностей и программы визита главы государства не приводится.

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский еще в конце августа отправился в мэр-тур по Украине.

Также мы сообщали, что Зеленский в ходе визита в Харьковскую область вспомнил о танке Т-34.

Кроме того, Зеленский в родном городе задержал начало матча "Кривбасс" - "Черкащина" почти на час, но сделал первый удар по мячу.