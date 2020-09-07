Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

Об этом заявил лидер партии Григол Вашадзе, передают "РИА Новости".

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом глаз на глаз. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, которые входят в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - сказал он.

Предполагается, что сегодня вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

Напомним, в конце августа бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором высказал благодарность Украине как своему "второму дому". В ролике он также заявил, что теперь возвращается на родину - в Грузию.

Позже министр юстиции Грузии Тея Цулукиани выступила с заявлением о том, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родине ждут арест и тюрьма.