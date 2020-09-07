Оснований для досрочного роспуска Верховной Рады девятого созыва нет.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передают "Украинские новости".

"Основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции. На сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применено к действующей Верховной Раде Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся", - заявил Разумков.

При этом он добавил, что готов выполнить указ президента Зеленского о роспуске Рады, если он вдруг появится и если для этого будут конституционные основания.

"Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий", - добавил Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал распустить Раду, если "слуги народа" перестанут голосовать в унисон.

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