Минобразования Украины без согласования с образовательной общественностью разработало проект концепции реформирования оплаты труда педагогов с предложениями ревизовать нормы Законов Украины "Об образовании" и "О среднем образовании" и отменить ряд постановлений Кабмина о зарплате учителей, которые были озвучены на заседании комитета по вопросам образования ВРУ 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины в понедельник, 7 сентября.

Как отмечается, профсоюз направил письма в Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины и Министерство образования и науки Украины, в которых заявляет о недопустимости внесения изменений в заключительных и переходных положениях Закона Украины "Об образовании" относительно установления должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификации на уровне 4 прожиточных минимумов только при условии финансовой состоятельности.

"Реформирование оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников в 2021 году путем отмены постановлений Кабинета Министров Украины от 22.01.2018 № 22 о повышении должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников на 10% и от 23.01.2019 № 36 – должностных окладов научно-педагогических работников на 11%, особенно в современных условиях всемирной пандемии, является недопустимым, поскольку это является снижением уровня заработной платы", - говорится в сообщении.

Кроме того, такими же невзвешенными профсоюз признает намерения министерства ввести выплату надбавки за престижность педагогического труда учителям, преподавателям и другим педагогам в размере 15% должностного оклада (ставки заработной платы) вместо ее выплаты в сегодняшних максимальных размерах 30%, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.2011 № 373.

В связи с этим в организации выразили протест против ревизии статьи 24 закона "О среднем образовании" с намерениями отменить все повышения и доплаты учителям и другим педагогическим работникам, кроме классного руководства, проверки учебных работ учащихся и доплат за научные степени и ученые звания.

"От таких решений больше всего пострадают высококвалифицированные педагоги, имеющие право на повышенные ставки заработной платы за педагогические звания, а также надбавки за почетные звания. Профсоюз требует от властных структур недопущения такой реформации оплаты труда педагогических, научно-педагогических работников и отзыва министерством концепции реформирования оплаты труда", - отметили в профсоюзе.

Также там заявили, что принятие таких непродуманных и негативных решений не совпадает с намерениями и политикой президента Украины повысить уровень материального положения всех граждан, что подтверждено недавними решениями об увеличении минимальной заработной платы.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась в том, поднимет ли Кабмин зарплаты учителям с 1 января, как требует закон, или лишит их надбавок.

Отметим, что в Украине собираются сократить сеть школ для эффективного использования бюджетных средств и оптимизации расходов на них, согласно обязательствам, которые украинское правительство приняло ради получения транша от МВФ в размере 5 миллиардов долларов.