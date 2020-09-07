Иван Редкач заявил, что его в церкви толкнул Василий Ломаченко. Фото: Instagram/ ivan_redkach_11

Между известным украинскими боксером-легковесом Василием Ломаченко и средневесом Иваном Редкачом произошел конфликт. Это, по словам Редкача, случилось в церкви Лос-Анджелеса. 

Об этом средневес написал на странице в Instagram.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его. 

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - написал Редкач. 

По его словам, это произошло прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.

"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем!"- возмутился боксер. 

По его предположениям, конфликт возник из-за его критики в соцсетях в адрес Ломаченко. Отметим, что конфликт в Instagram между боксерами вспыхнул в марте этого года. Тогда Василий Ломаченко выложил сториз, в которой призвал рисовать крест на дверях, потому что "эти указания были даны самой Богородицей монахам на Святой горе". Впрочем, позже он эту запись удалил и извинился перед подписчиками. 

Редкач стал подкалывать коллегу, а Ломаченко заблокировал его. После этого средневес заявил, что поставит деньги на Теофимо Лопеса в поединке против Ломаченко и продолжал делать колкие комментарии в адрес Василия Ломаченко, который публично свой конфликт с Редкачом не комментировал. 

Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко. Скриншот Инстаграма

Напомним, Ломаченко 30 августа улетел в США, где будет биться с Лопесом.

Также мы писали, что бой Ломаченко и Лопеса состоится в октябре.

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