Между известным украинскими боксером-легковесом Василием Ломаченко и средневесом Иваном Редкачом произошел конфликт. Это, по словам Редкача, случилось в церкви Лос-Анджелеса.

Об этом средневес написал на странице в Instagram.

Так, по его словам, он поздоровался с коллегой, на что Василий Ломаченко толкнул его.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл@, попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - написал Редкач.

По его словам, это произошло прямо в храме, в присутствии других верующих и его семьи.

"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывал и тренирует чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других да еще и в Храме Божьем!"- возмутился боксер.

По его предположениям, конфликт возник из-за его критики в соцсетях в адрес Ломаченко. Отметим, что конфликт в Instagram между боксерами вспыхнул в марте этого года. Тогда Василий Ломаченко выложил сториз, в которой призвал рисовать крест на дверях, потому что "эти указания были даны самой Богородицей монахам на Святой горе". Впрочем, позже он эту запись удалил и извинился перед подписчиками.

Редкач стал подкалывать коллегу, а Ломаченко заблокировал его. После этого средневес заявил, что поставит деньги на Теофимо Лопеса в поединке против Ломаченко и продолжал делать колкие комментарии в адрес Василия Ломаченко, который публично свой конфликт с Редкачом не комментировал.

Напомним, Ломаченко 30 августа улетел в США, где будет биться с Лопесом.

Также мы писали, что бой Ломаченко и Лопеса состоится в октябре.