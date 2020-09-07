В понедельник, 7 сентября, Украина обратилась к России с требованием повлиять на поведение сепаратистов на Донбассе после того, как вчера дважды был нарушен режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает "Укринформ".

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также в ОП рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский провел по данному факту специальное совещание.

Напомним, в воскресенье, спустя 42 дня режима полного прекращения огня, боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции. Один боец получил ранения, еще один скончался.

Также "Страна" рассказывала, что недавно глава "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям в понедельник, 7 сентября. Лидер сепаратистов мотивирует свое решение тем, что силы ООС якобы обустроили оборонительное сооружение в поселке Шумы Донецкой области. Однако сегодня сепаратисты заявили, что запланированный обстрел переносится на 9 сентября.