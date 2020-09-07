Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены новым обострением на Донбассе.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, 7 сентября, передает "ТАСС".

"Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Песков.

В то же время Песков не ответил на вопрос, будут ли в связи с этой ситуацией контакты между российскими и украинскими властями.

Напомним, в конце июля началось полное перемирие на Донбассе. Тишина на фронте длилась в течение месяца - с 27 июля по 27 августа - пока глава "ДНР" Пушилин не выдвинул ультиматум, пообещав обстрелять украинские позиции под Горловкой, утверждая, что они начали возводить укрепления вопреки условиям перемирия. Украинская сторона эти обвинения отрицает. Впрочем уже сегодня в "ДНР" объявили о переносе анонсированного Пушилиным обстрела позиций украинских военных.

Стоит отметить, что вчера штаб ООС уже сообщил о первом украинском военном, убитом с начала перемирия.