Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла России Александра Боцан-Харченко для "устного разъяснения" ситуации, которая сложилась вокруг поста спикера МИД России Марии Захаровой в социальной сети Facebook.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, поводом для вызова стал пост Захаровой, в котором она показала сидящего на стуле перед Трапом сербского президента Александра Вучича, добавив до него фотографию из фильма "Основной инстинкт".

Напомним, инцидент произошел вчера, 6 сентября. Спустя несколько часов появилась реакция директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича, который заявил, что Захаровой после такого должно быть стыдно.

Также "Страна" рассказывала, что после бури негодования со стороны чиновников Сербии, представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой поступок, который "неверно истолковали".