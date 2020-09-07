Бюджетники могут остаться без зарплат, а отопительный сезон может быть сорван из-за повальных обысках, которые идут в органах местного самоуправления по всей Украине. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации городов Украины, адресованном президенту Владимиру Зеленскому.

Уточняется, что к нему обращаются представители 909 органов местного самоуправления.

Текст письма размещен на сайте Ассоциации.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям, выборочное согласование местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокирование счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона", - говорится в письме.

Ассоциация городов Украины призывает центральную власть к диалогу и сотрудничеству, а также инициирует встречу президента Украины с правлением ассоциации.

"Мы убеждены, что только установлением диалога центральной и муниципальной власти, их постоянным сотрудничеством и координацией удастся достичь европейского уровня качества предоставления услуг населению, гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года, своевременно начать по всей стране отопительный сезон", - говорится в сообщении

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского готовят кадровые перестановки.

Также мы сообщали, что у Зеленского отреагировали на санкции России против Порошенко и Вакарчука, связав их с Навальным и Беларусью.