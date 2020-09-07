В двух львовских школах классы перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у ассистента учителя и школьника.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня остановлена работа одного класса в школе "Джерельце". В пятницу получили позитивный ПЦР-анализ у ассистента учителя, поэтому только один класс будет учиться дистанционно. Кроме того, сегодня получили информацию о том, что у одного из учеников школы №46 подтвердили коронавирус, поэтому весь класс переходит на дистанционное обучение на 14 дней", – сказано в сообщении.

Также из-за Covid-19 на карантин закрыли два детских сада. В целом сейчас детсады посещают 39% от общей численности детей.

Напомним, после выборов школьников могут перевести на дистанционку. Учителям сказали готовиться к новому формату.

Также мы писали, что школы и детские сады Запорожья массово уходят на карантин.