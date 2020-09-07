Согласно новому делению регионов по уровням эпидемической опасности коронавируса, которое вступило в силу с сегодняшнего дня, "красный" уровень опасности установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в Facebook в понедельник, 7 сентября.

Как отмечается, "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 с 00:00 7 сентября установлен в таких городах и районах:

г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш , Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; г. Беляевка и г. Измаил , а также Болградской район Одесской области;

, а также Болградской район Одесской области; г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;

и Костопольский район Ривненской области; г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков , Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;

, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;

и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

"Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации", - уточняется в сообщении Минздрава.

Напомним, ранее в "красной" зоне находились 10 городов и 11 районов. Дополнительные карантинные ограничения по областям действуют в Украине с 1 августа. Регионы с наименьшими показателями заболеваемости коронавирусом находятся в "зеленой" зоне, а области со значительным распространением – в "оранжевой" и "красной". При снижении/росте заболеваемости регион будет попадать в буферную "желтую" зону.

Ранее сообщалось, что уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина.