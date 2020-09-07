В Украине заработало новое карантинное зонирование. Какие города и районы вошли в "красную" зону
Согласно новому делению регионов по уровням эпидемической опасности коронавируса, которое вступило в силу с сегодняшнего дня, "красный" уровень опасности установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.
Об этом говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в Facebook в понедельник, 7 сентября.
Как отмечается, "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 с 00:00 7 сентября установлен в таких городах и районах:
- г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;
- г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;
- г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
"Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации", - уточняется в сообщении Минздрава.
Напомним, ранее в "красной" зоне находились 10 городов и 11 районов. Дополнительные карантинные ограничения по областям действуют в Украине с 1 августа. Регионы с наименьшими показателями заболеваемости коронавирусом находятся в "зеленой" зоне, а области со значительным распространением – в "оранжевой" и "красной". При снижении/росте заболеваемости регион будет попадать в буферную "желтую" зону.
Ранее сообщалось, что уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина.