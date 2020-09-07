В понедельник, 7 сентября, киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столица завершает подготовку к новому отопительному сезону. Сейчас проводится масштабная реконструкция на отдельных участках теплосетей.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал он.

В то же время Кличко рассказал, что подготовка к отопительному сезону 2020-2021 началась с небольшим опозданием.

"Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - рассказал он.

Тем не менее, по словам чиновника, сотрудники "Киевоблэнерго" уже подготовили к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельни.

Кличко рассказал о подготовке к отопительному сезону. Смотреть с 7:41. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

До этого "Страна" рассказывала, сколько будет стоить газ для украинцев в отопительный сезон.

Напомним, еще в июле премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что к новому отопительному сезону Украина готова на 50%.