Около трех тысяч хасидов в этом году посетят Умань (Черкасская область) по случаю празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. Это как минимум в 10 раз меньше, чем обычно. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время совещания с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей МИД и Минкульта, сообщается на сайте ведомства.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на Covid-19", - сказал Аваков.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Аваков.

Ранее "Страна" писала о том, что в Умани выявили коронавирус у шестерых приезжих хасидов.

Также мы сообщали, что хасиды согласились следовать антикарантинным правилам Украины, но назвали антизаконным решение горсовета Умани.