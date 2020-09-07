Основными средствами массовой информации, из которых украинцы черпают местные новости, оказались телеканалы, интернет-сайты и Facebook.

Об этом свидетельтсвуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, с 30 по 31 июля социологи опросили 2472 респондента старше 16 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошенные имели возможность выбрать несколько источников, где они получают информацию о деятельности местной власти и местных делах.

Оказалось, что телевизионные новости и программы остаются основным источником этой информации: их в качестве основного СМИ указали 47% респондентов. Впрочем, всего на 1% от них отстают интернет-сайты: 46% опрошенных читают новости онлайн. А третьим по популярности средством массовой информации оказался Facebook: за него свой голос отдали 34% участников опроса.

25% опрошенных узнают местные новости от родных и друзей, 18% - из газет и журналов, 11% предпочитают Telegram, 10% - Instagram, 10% - радио. В качестве основного источника информации государственные сайти и соцсети указали 9% респондентов, Viber - 8%. Билборды, листовки и постеры выбрали 3% участников опроса, TikTok - 2%.

Напомним, по данным социологов, коррупция и война лидируют в рейтинге главных проблем в Украине.

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