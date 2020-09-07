Большинство украинцев (58%) не считают угрожающей опасность заразиться коронавирусной инфекций.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, опросив украинцев, социологи получили следующие результаты:

14% считают эпидемию очень угрожающей;

26% считают болезнь скорее угрожающей;

24% уверены, что коронавирус совсем не угрожает им;

34% склонны полагать, что эпидемия скорее не угрожает;

2% не смогли ответить на вопрос.

В соответствии с этим в целом 58% опрошенных украинцев не считают эпидемию коронавируса опасной для себя. Не согласны с ними лишь 40% респондентов.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Случайная выборка включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

Напомним, ранее опрос показал, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса. При этом 33% считали, что эпидемия была выдумана, а опасность коронавируса преувеличена.

Июльские опрос также показал, что больше 80% украинцев не знают людей, которые переболели Covid-19.