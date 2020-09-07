В министерстве иностранных дел Польши опровергли телефонный разговор с Берлином, в рамках которого якобы обсуждалось отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух государств якобы должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло", - говорится в сообщении.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что отравление Навального было сфальсифицировано Западом. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы. Записи были обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.

В ответ на это Государственная Дума России выступила с предложением проверить полученные пленки на подлинность.