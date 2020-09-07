В ближайшие дни президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву. Сейчас в Кремле активно готовятся к его визиту.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.

Так, по его данным, подготовка визита Александра Лукашенко в Россию находится в активной стадии.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в Москву, поздравляя его с днем рождения 30 августа. А после этого Песков заявил, что встреча президентов состоится в течение ближайших двух недель.

Напомним, Лукашенко пообещал вместе с Путиным сохранить общее отечество "от Бреста до Владивостока".