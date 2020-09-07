В Киеве за сутки выявили 244 новых случая коронавируса
По состоянию на утро 7 сентября, в Киеве выявили еще 244 заболевших коронавирусом, среди них 14 медиков. В больницу попали 24 новых заболевших, остальные - на самоизоляции. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, отметив, что ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, в Соломенском - 28.
Также градоначальник уточнил категории заболевших:
- 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года
- 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет
- 7 девочек от 5 до 17 лет
- 4 мальчика от 2 лет до 16.
По словам Кличко, за минувшие сутки от коронавируса излечились 28 человек, а для двоих болезнь оказалась смертельной. Всего подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в столице уже 15 276. За время эпидемии болезнь преодолели 4759 жителей Киева, 242 человека скончались.
Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом, 14 из них - дети. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ.
Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Ранее "Страна" писала о том, что Перенесшая коронавирус Юлия Тимошенко продолжает лечение и работает в своем особняке под Киевом.
Также мы сообщали, что по данным на 7 сентября, в Украине 2 174 новых случая коронавируса за сутки.