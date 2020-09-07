По состоянию на утро 7 сентября, в Киеве выявили еще 244 заболевших коронавирусом, среди них 14 медиков. В больницу попали 24 новых заболевших, остальные - на самоизоляции. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, отметив, что ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, в Соломенском - 28.

Также градоначальник уточнил категории заболевших:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года

95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет

7 девочек от 5 до 17 лет

4 мальчика от 2 лет до 16.

По словам Кличко, за минувшие сутки от коронавируса излечились 28 человек, а для двоих болезнь оказалась смертельной. Всего подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в столице уже 15 276. За время эпидемии болезнь преодолели 4759 жителей Киева, 242 человека скончались.

Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом, 14 из них - дети. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что Перенесшая коронавирус Юлия Тимошенко продолжает лечение и работает в своем особняке под Киевом.

Также мы сообщали, что по данным на 7 сентября, в Украине 2 174 новых случая коронавируса за сутки.